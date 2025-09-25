Lavrov anklager Nato og EU for å erklære krig mot Russland

Nato og EU bruker Ukraina til å føre krig mot Russland, sa Russlands utenriksminister Sergej Lavrov i en tale under FN-møtet i New York torsdag.

Publisert 25. sep.
Russlands utenriksminister Sergej Lavrov sa torsdag at Nato og EU har erklært en reell krig mot hans land og er direkte involvert i den. Bildet er tatt ved en annen anledning, i Moskva i begynnelsen av september. Foto: Pavel Bednyakov / AP / NTB Pavel Bednyakov / AP / NTB
NTB
Lavrov kom med anklagene på et G20-møte for utenriksministre, to dager etter at USAs president Donald Trump hånet landets militære innsats i Ukraina og sa at han tror at Ukraina kan vinne tilbake alle sine landområder.

Lavrov kommenterte ikke Trumps tale, men gjentok at krisen i Ukraina er fremprovosert av Vesten. Han gjorde det klart at Nato og EU med denne provokasjonen «allerede har erklært en reell krig mot mitt land og er direkte involvert i den.»

Idet Lavrov gjorde seg klar til å gå, var det Storbritannias utenriksminister Yvette Cooper sin tur til å tale. Hun var ikke sen med å konfrontere Lavrov og fordømte Russlands «uprovoserte angrepskrig.»

– Ingen mengde falske fantasiverden-forvrengninger, feilinformasjon og propaganda fra den russiske representanten om årsakene til krigen vil overbevise noen,» sa hun.

