Trump signerte torsdag en presidentordre som erklærer at planen for å selge TikToks amerikanske virksomhet til amerikanske og globale investorer, oppfyller kravene i en lov fra 2024. Loven truet med å forby appen med mindre de kinesiske eierne solgte den.

Presidenten har utsatt håndhevelsen av loven til 16. desember for å gi tid til å skille ut TikToks amerikanske eiendeler fra den globale plattformen, skaffe amerikanske investorer og få godkjenning fra kinesiske myndigheter.

– TikTok-avtalen vil være verdt rundt 14 milliarder dollar, uttalte visepresident J.D. Vance til pressen.

Trump har gitt TikTok, som har 170 millioner amerikanske brukere, mye av æren for å ha hjulpet ham med å vinne gjenvalg i fjor, og han har 15 millioner følgere på sin personlige konto.

Det hvite hus lanserte også en offisiell TikTok-konto forrige måned.

