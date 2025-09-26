Glusjkov var tidligere visedirektør i det statlige russiske flyselskapet Aeroflot. Han fikk politisk asyl i Storbritannia i 2010 og åtte år senere ble funnet død i sitt hjem i London.

– Glusjkov havnet i unåde i Russland etter at han som visedirektør hevdet at Aeroflot fungerte som en «melkeku» for å støtte internasjonale spionoperasjoner på vegne av Russland, sier Jakub Godzimirski, forsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt, til TV 2.

Han forteller at Glusjkov mente å kunne vise til at hele tre tusen personer på lønningslistene til Aeroflot, i realiteten var etterretningsoffiserer plassert rundt omkring i andre land.

Britiske High Court of Justice har gitt medhold til Glusjkovs dødsbo, der de krever Aeroflot for over ni millioner kroner og siden 2023 har den britiske advokaten Subir Desai forsøkt å lokalisere verdier som tilhører Aeroflot.

I en kjennelse fra Oslo tingrett opplyses det at to leiligheter i Welhavens gate i Oslo, er de eneste eiendeler advokaten har klart å identifisere at Aeroflot eier utenfor Russland, skriver TV 2.

Oslo tingrett har avsagt en kjennelse der det tas arrest i de to leilighetene. Det betyr at leilighetene er fratatt Aeroflot, fram til de eventuelt betaler Glusjkovs dødsbo.

