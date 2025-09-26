Comey sier i sine første bemerkninger etter at det ble tatt ut tiltale mot ham, at han er klar for en rettssak.

– Hjertet mitt er knust for justisdepartementet, men jeg har stor tiltro til rettssystemet, og jeg er uskyldig, sier Comey i en video i sosiale medier torsdag kveld lokal tid.

Det er ventet at Comey kommer til å overgi seg til myndighetene fredag morgen, ifølge CNN.

USAs president Donald Trump skrev på Truth Social kort tid etter at tiltalen ble kjent, at Comey er en av de verste menneskene som USA noen gang har blitt utsatt for.

– Dette er bare begynnelsen på at han blir holdt ansvarlig for sine lovbrudd overfor nasjonen vår, skriver Trump.

Anklagene i tiltalen retter seg mot da han ble utspurt i Kongressen i september 2020. Han anklages for å ha løyet om å ha lekket informasjon til pressen.

Bondi: Ingen er over loven

USAs justisminister Pam Bondi skriver i en melding på X , riktignok uten å nevne Comey ved navn, at dagens tiltalebeslutning viser at justisdepartementet holder dem som misbruker makt, ansvarlig for å ha villedet den amerikanske befolkningen.

– Ingen er over loven, skriver hun.

Tiltalen blir ansett for å være del av president Donald Trumps hevnkampanje mot folk som har etterforsket ham eller på andre måter har trosset ham. Comey har vært blant de mest profilerte Trump-kritikerne i lang tid.

Trump sparket Comey i 2017, tidlig i sin første periode som president. Comey sto blant annet bak en FBI-etterforskning inn i anklager om kontakt mellom Russland og Trump-leiren under valget i 2016.

Trump presset

Tiltalen kommer etter at Trump nevnte Comey ved navn i en melding på Truth Social, hvor han kritiserte Bondi for at det gikk for sakte.

Erik Siebert, som var statsadvokat i Virginias østlige distrikt der tiltalen er tatt ut, trakk seg fra stillingen tidligere i uken etter å ha uttrykt skepsis til om saken var sterk nok, noe som fikk Trump til å rase mot Siebert.

Comeys svigersønn Troy Edwards, som har vært statsadvokat i Virginias østlige distrikt, trakk seg fra stillingen rett etter at tiltalen ble kjent. I oppsigelsesbrevet sto det bare en setning om at han trakk seg for å opprettholde sin ed overfor grunnloven og landet.

Ifølge Reuters' kilder skal det være flere i påtalemyndigheten som er skeptisk til om bevisene mot Comey holder.