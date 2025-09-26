– Droner er sett flere steder ved kritisk infrastruktur, militært og sivilt. Det er angrep som vi må vente at det kan komme flere av, sier Mette Frederiksen i en videotale som nyhetsbyrået Ritzau har fått tilsendt.

– Dette er angrep som skal ryste oss som mennesker og samfunn, sier hun.

Frederiksen sier hun forstår at befolkningen har mange spørsmål etter de siste dagenes dronehendelser ved hovedflyplassen Kastrup og natt til torsdag ved flere flyplasser og militære anlegg på Jylland. Noen spør hvorfor dronene ikke er skutt ned, og hvorfor de ikke ble oppdaget tidligere.

Politiet har myndighet til å ta ned droner, så lenge det er sikkerhetsmessig forsvarlig, sa rikspolitisjef Thorkild Fogde på en pressekonferanse torsdag kveld.

– Fra dansk side er vi nå i tett dialog med Nato-allierte om hvordan de i den aktuelle situasjonen kan bistå Danmark, så vi kan beskytte og forsvare vårt luftrom, sier Frederiksen.

Angrepene er ment å forvirre og skape usikkerhet, sier hun.

– Og det er fra en feig fiende som ikke tør å gi seg til kjenne.

Luftrom gjenåpnet

Luftrommet over Aalborg lufthavn ble torsdag kveld igjen stengt etter mistanke om droneaktivitet, men ble gjenåpnet etter kort tid.

Luftrommet ble stengt klokken 23.40, opplyste vaktsjef Christian Tilsted i Nordjylland-politiet til Ekstra Bladet. En times tid senere ble det gjenåpnet.

En drone skal ha blitt observert, og dansk politi forsøkte å verifisere om det faktisk var droner i området.

Ifølge Flightradar har minst ett fly blitt omdirigert og et annet kansellert.

Onsdag kveld og utover natten til torsdag var luftrommet i Aalborg stengt i flere timer som følge av flere bekreftede droneobservasjoner. Droner ble etter hvert observert ved minst fire flyplasser i løpet av natten.

Danske myndigheter vet ikke sikkert hvem som står bak, men har ifølge Latvias utenriksminister Baiba Braze orientert allierte om at det er snakk om en statlig aktør. Danmarks statsminister Mette Frederiksen har også omtalt situasjonen som «hybridkrig». Den russiske ambassaden i Danmark har avvist at de er innblandet.

Situasjonen startet mandag da flere droner ble observert på Kastrup lufthavn i København som deretter ble stengt i flere timer. Samme kveld ble det også meldt om droneobservasjoner ved Oslo lufthavn Gardermoen, som også ble stengt en periode.

Macron-støtte

Frankrikes statsminister Emmanuel Macron har snakket med Danmarks statsminister Mette Frederiksen torsdag kveld og gitt sin støtte etter dronehendelsene.

– Jeg uttrykte Frankrikes fulle solidaritet med Danmark etter gjentatte krenkelser fra uidentifiserte droner som har påvirket trafikken på København lufthavn, skriver Macron på X.

– Frankrike er klare til å bistå Danmark med å vurdere situasjonen og bidra til at dansk luftrom er sikkert, skriver han videre.

(©NTB)