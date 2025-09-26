– Jeg vil ikke la Israel annektere Vestbredden. Det har vært nok. Det er på tide å stoppe nå, sa Trump til et samlet pressekorps i Det ovale kontor.

Svaret kom etter at en journalist hadde spurt om Trump kunne bekrefte at han hadde lovet arabiske ledere å forhindre enhver annektering av Vestbredden, slik flere amerikanske medier meldte onsdag.

Trump møtte blant annet toppledere fra Saudi-Arabia, Qatar, Egypt og De forente arabiske emiratene, samt Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu har lovet å ikke tillate en palestinsk stat, og ytre høyre-medlemmer av regjeringen hans har truet med å annektere Vestbredden som et svar på at en rekke vestlige land nylig anerkjente Palestina.

Trump ble videre spurt om han hadde advart Netanyahu mot et slikt trekk.

– Ja, jeg kommer ikke til å tillate det.

Blant landene som anerkjente Palestina denne uken, er Frankrike, Belgia, Portugal, Malta og Monaco.

Ghana svarte Trump

Ellers angrep Ghanas president John Mahama USAs president Trump i sin FN-tale torsdag.

– Vi kan ikke normalisere grusomhet, hat, fremmedfrykt og rasisme, sa Mahama.

Mahamas tale var en direkte respons på president Trumps uttalelser om at land som tar imot migranter, «går til helvete». Den ghanesiske presidenten delte historier om vellykkede afrikanske innvandrere og understreket at de ikke er kriminelle eller inntrengere.

Mahama pekte på klimaendringenes rolle i migrasjonskrisen i Afrika:

– Når ørkenen gjør våre byer ubeboelige, tvinges vi til å flytte, forklarte han.

Til tross for kritikken av anti-migrant retorikken, har Ghana inngått en avtale med USA om å ta imot deporterte, noe som viser hvor komplisert migrasjonsspørsmålet kan være.

Talen representerer en økende motstand mot den harde linjen enkelte vestlige ledere har tatt, og understreker behovet for en mer human tilnærming til global migrasjon.

