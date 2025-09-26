Die Welt: – Venstresidens dogmer presenteres ukritisk

Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

Die Welt

Det tyske journalistforbundet gir ut et grønt nummer av sitt magasin. Der presenteres ukritisk dogmene til den venstreorienterte klimabevegelsen. Det sier mye om tyske medier at bladet ukritisk adopterer ideene til en venstreorientert bevegelse. De fleste journalister plasserer seg også selv til venstre.

I den nyeste utgaven får energiomstillingsforkjemperen Claudia Kemfert i et intervju «rette opp» kritikk av energiomstillingen uten at det stilles kritiske spørsmål.

GRØNN UTGAVE: Den grønne utgaven av det tyske journalistbladet utgis én gang årlig. Faksimile fra Journalist

«Journalist»-redaksjonen begrunner det grønne nummeret med at klima og bærekraft er tverrgående temaer for alle redaksjoner, og at mediene må lære å integrere disse i sitt arbeid.

For «Journalist» er den grønne utgaven altså ikke en kampanje, men et faglig fokus. Men det er selvsagt en misforståelse. Den grønne bevegelsen er en politisk bevegelse, der løsningene på miljøproblemer er styrt av klart definerte verdier: post-vekst, sterk statlig rolle, streng regulering, desentralisering, føre-var-prinsipp, global solidaritet, postmaterielle verdier og flere andre. Kort sagt: Det er en venstreorientert bevegelse.

De som også vil løse klima- og miljøproblemer, men med andre virkemidler, blir derimot i bransjen stemplet som «høyreorienterte».

At det også finnes vekstvennlige klima- og miljøforkjempere, blir knapt nevnt i mediene: Representanter for økomodernisme, Abundance eller klimapragmatisme, for eksempel, fremmer andre løsninger enn den grønne bevegelsen. Forskjellen er at de ikke gir drahjelp til venstrepolitikk.

Nå er det i det minste klart: Det tyske journalistforbundet foretrekker den grønne veien, og hjertet deres banker til venstre.

Les også Merz: Åpner for å bruke russiske midler Den tyske forbundskansleren ber Europa bruke fryste russiske eiendeler for å finansiere Ukrainas krigsinnsats med 140 milliarder euro.

The Wall Street Journal

President Trump utfordrer ledelsesstrukturen i såkalte uavhengige etater og behandler dem som et avvik fra grunnlovens maktfordelingsprinsipp. I mars avsatte han Rebecca Kelly Slaughter som medlem av Federal Trade Commission. Kanskje var det en feil fra starten å gi et enormt byråkrati i Washington så mye makt.

Financial Times

Å vinne tilbake offentlig tillit til den økonomiske styringen er avgjørende for Japans regjerende Liberaldemokratiske parti. Men å balansere de motstridende kreftene i et parti som alltid har vært et bredt ideologisk hus, er en kontinuerlig utfordring for japanske statsministre.

Dagens Industri

SEB skal sammen med Danske Bank og andre europeiske storbanker utstede en såkalt stablecoin som støttes av euroen. Dette er riktig tankegang. I motsetning til mange andre kryptoeiendeler har stablecoin en reell sjanse til å bli et seriøst betalingsalternativ.

Les også Financial Times: – Avdekker splittelsen hos Trumps støttespillere Trump-administrasjonens visumgebyr på 100.000 dollar fremstår som spesielt feilslått, skriver Financial Times.