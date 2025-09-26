Trump vurderer drastisk VM-grep

Fotball-VM arrangeres i USA, Canada og Mexico fra 11. juni til 19. juli kommende sommer, og da Trump møtte pressen i det ovale kontoret natt til fredag norsk tid, fikk han direkte spørsmål om kampene som skal spilles i byene Seattle og San Francisco.

– Vel, det er et interessant spørsmål, men vi skal sørge for at de (byene) er sikre, sa Trump og la til at Seattle og San Francisco er styrt at radikale gærninger fra venstresiden som ikke vet hva de gjør.

Seks kamper i mesterskapet er lagt til Luman stadion i Seattle, og seks er lagt til Levis stadion i Santa Clara, en times kjøretur unna San Francisco i California.

Det er Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) som har bestemt hvor kampene skal spilles, men det er en kjensgjerning at Donald Trump har gode relasjoner til Fifas president Gianni Infantino.

Trump er opptatt av sikkerheten og av å bekjempe kriminalitet foran VM i USA, og sist måned satte han inn nasjonalgarden i hovedstaden Washington for å få bukt med det han kalte en «kriminell krisesituasjon».

– Som dere vet vil vi også sette inn nasjonalgarden i Memphis og noen andre byer. Ganske snart vil vi gå inn i Chicago. Det kommer til å være trygt under VM. Hvis jeg ikke tror det vil være trygt, kommer vi til å flytte kamper til andre byer. Det er helt sikkert, sa Trump.