Bayer Leverkusens toppsjef Fernando Carro ber om et internasjonalt lønnstak i fotballen. Han advarer om at Premier Leagues finansielle overtak kan svekke Champions League, skriver Bloomberg.

– Jeg er normalt imot reguleringer, men dette er noe vi må kjempe for, sier Carro på en Bloomberg-konferanse i Frankfurt.

Må ha en absolutt grense

Ifølge Leverkusen-sjefen forsøker den engelske ligaen å bli det fremste produktet i Europa, «til og med foran Champions League», la han til.

Premier League-klubbene omsatte for over 7,1 milliarder euro i sesongen 2023/24, ifølge UEFA. Til sammenligning hentet Bundesliga-lagene bare inn 3,6 milliarder euro.

Carro mener gapet undergraver konkurransen. Over sommeren solgte klubben hans stjernen Florian Wirtz til Liverpool for rundt 116 millioner pund.

Leverkusen-sjefen påpekte at et lønnstak bare vil fungere hvis det innføres internasjonalt og med en absolutt grense. I dag finnes det ingen ordentlige lønnstak i europeisk fotball. Noen ligaer har riktignok regler for hvor mye klubbene kan bruke, og UEFA setter grenser for hvor stor del av inntektene som kan gå til spillertroppen.

50+1

Ifølge Bloomberg sliter tyske klubber med å tiltrekke seg utenlands kapital.

Noe av grunnen til det er omfattende protester fra tyske fotballtilhengere, som tidligere i år da en planlagt medieavtale på 1 milliard euro med private equity-selskapet CVC falt etter protester. Avtalen skulle gi investorene inntil 8 prosent av Bundesligaens TV-rettigheter, men møtte økende motstand fra mindre klubber. Dette var tredje gang et slikt forsøk mislykkes.

I etterkant har blant annet VfL Bochum-sjef Ilja Kaenzig antyder at Tysklands strenge 50+1-regel, som gir fans flertallskontroll, kan bli opphevet på sikt.

– Det er upopulært nå, men yngre generasjoner kan tenke annerledes, sier han.