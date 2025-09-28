Trump: Frigir dokumenter om Amelia Earhart

Earharts forsvinning i Stillehavet for over 90 år siden fascinerer fortsatt millioner av mennesker, skriver Donald Trump på Truth Social.

– Jeg gir administrasjonen ordre om å avgradere og frigi alle offisielle dokumenter knyttet til Amelia Earhart, hennes siste tur og alt annet om henne, skriver presidenten.

Flyet med 39 år gamle Earhart og hennes 44 år gamle navigatør Fred Noonan forsvant i Stillehavet i juli 1937, idet de var i nærheten av å fullføre forsøket på å fly jorden rundt. De er aldri blitt funnet.

Det er fortsatt mange legender og konspirasjonsteorier knyttet til forsvinningen og nøyaktig hvor flyturen tok slutt, men de fleste historikere er enige om at de styrtet og døde. Turen endte mens de forsøkte å finne Howland Island, der de skulle lande og fylle drivstoff.

Ni år tidligere ble Earhart den første kvinnen som krysset Atlanteren i fly, om enn bare som passasjer. Piloten og mekanikerne hun fløy sammen med var menn. I 1932 var imidlertid flypioneren den første kvinnen som fløy alene over Atlanteren, noe som ga henne stjernestatus.