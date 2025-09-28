Tyfonen vil nå landets kystområder rundt klokka 14 norsk tid med vindkast på opptil 130 kilometer i timen.

I storbyen Da Nang sentralt i Vietnam forberedes evakuering av mer enn 210.000 mennesker, mens drøyt 30.000 som bor i kystområdene, blir flyttet til tryggere områder.

– Stormen beveger seg raskt med svært høy intensitet og et stort nedslagsområde og er i stand til å forårsake en rekke naturkatastrofer som flom og jordskred, advarer Vietnams nasjonale værmeldingstjeneste på sine nettsider.

Nærmere 120.000 militærpersonell er mobilisert, fire flyplasser er stengt og fiskebåter har måttet søke havn.

Tyfonen er den tiende som rammer Vietnam så langt i år.

