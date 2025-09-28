Tyfon på vei: Enorm evakuering

Mer enn en kvart million mennesker blir evakuert i Vietnam i forkant av at tyfonen Bualoi treffer land.

Publisert 28. sep.
STERKE KREFTER: Vietnam forbereder seg på mer ekstremvær med tyfonen Bulaloi på vei. Her forsøker redningsmannskaper å redde fiskere fra en båt som er i ferd med å forlise. Foto: NTB
NTB
Tyfonen vil nå landets kystområder rundt klokka 14 norsk tid med vindkast på opptil 130 kilometer i timen.

I storbyen Da Nang sentralt i Vietnam forberedes evakuering av mer enn 210.000 mennesker, mens drøyt 30.000 som bor i kystområdene, blir flyttet til tryggere områder.

– Stormen beveger seg raskt med svært høy intensitet og et stort nedslagsområde og er i stand til å forårsake en rekke naturkatastrofer som flom og jordskred, advarer Vietnams nasjonale værmeldingstjeneste på sine nettsider.

Nærmere 120.000 militærpersonell er mobilisert, fire flyplasser er stengt og fiskebåter har måttet søke havn.

Tyfonen er den tiende som rammer Vietnam så langt i år.

(NTB)

