Danmark innfører forbud mot sivile droner

Droneforbudet sammenfaller med at EU-topper onsdag samles til uformelt møte i København.

Dagen etter møtes også alle europeiske stats- og regjeringssjefer i den danske hovedstaden.

Ifølge Danmarks transportminister Thomas Danielsen er formålet med droneforbudet «å gi politiet arbeidsro slik at de kan fokusere på den store oppgaven det er å avvikle toppmøtet i Danmark på ordentlig vis».

Det var fra før innført forbud mot sivil droneflyging over København i forbindelse med toppmøtet, men forbudet blir nå utvidet til å omfatte hele landet.

– Vi kan ikke akseptere at fremmede droner skaper usikkerhet og forstyrrelser i samfunnet, slik vi har opplevd i det siste, sier Danielsen i en pressemelding.

Nye observasjoner

Natt til søndag ble det på nytt observert droner ved flere danske forsvarsanlegg, opplyser det danske forsvaret.

– Forsvaret kan bekrefte at det er blitt observert droner ved flere av forsvarets anlegg i natt. Flere kapasiteter var satt inn, skrev forsvaret på sine egne nettsider søndag morgen.

Det danske forsvaret har ikke opplyst ved hvilke anlegg observasjonene ble gjort, eller om observasjonene er bekreftet.

Også natt til lørdag ble det observert droner ved flere forsvarsanlegg, blant annet ved landets største militære flyplass i Karup på Jylland.

– Hybridkrig

Tidligere i uka mottok dansk politi hundrevis av meldinger om droneobservasjoner.

Ifølge Danmarks statsminister Mette Frederiksen pågikk det en hybridkrig på dansk grunn.

– Droner er sett flere steder ved kritisk infrastruktur, militært og sivilt. Det er angrep som vi må vente at det kan komme flere av, sa hun.