Fretex i økonomisk krise

Frelsesarmeens røde innsamlingsbokser for brukte klær og sko er blitt et velkjent syn mange steder.

Men boksene koster penger, sier driftsleder Inge-Olav Fonn i Fretex til NRK.

Problemet er særlig stort i distriktene, der lange avstander gjør det dyrt å få tømt boksene.

– Det betyr at vi må fjerne dem dersom vi ikke finner andre løsninger, sier Fonn.

Gjenbruksselskapet har sendt ut brev til 42 distriktskommuner nord og vest i landet, samt Trøndelag, der de ber om økonomisk støtte til å fortsette ordningen.

Får de nei, vil innsamlingsboksene bli fjernet innen 1. oktober, varsler Fretex.

(NTB)