Fretex i økonomisk krise

Frelsesarmeens røde innsamlingsbokser for brukte klær og sko er blitt et velkjent syn mange steder.
Men boksene koster penger, sier driftsleder Inge-Olav Fonn i Fretex til NRK.
Problemet er særlig stort i distriktene, der lange avstander gjør det dyrt å få tømt boksene.
– Det betyr at vi må fjerne dem dersom vi ikke finner andre løsninger, sier Fonn.
Gjenbruksselskapet har sendt ut brev til 42 distriktskommuner nord og vest i landet, samt Trøndelag, der de ber om økonomisk støtte til å fortsette ordningen.
Får de nei, vil innsamlingsboksene bli fjernet innen 1. oktober, varsler Fretex.
(NTB)