– Jeg tror vi må ta tiden til hjelp og gjøre et klart skille mellom det som er vår oppgave som kongehus og den forskjellen over til Märtha og Dureks profesjonelle liv, sier dronning Sonja til NRK.

I helgen har dronningen besøkt UWC Røde Kors Nordisk i Fjaler for å markere skolens 30-årsjubileum, og for første gang svarer hun på hva hun synes om den omstridte dokumentaren.

– Det tror jeg jeg overlater til andre å ta stilling til, sa dronningen. Hun bekrefter at hun ikke har sett «Rebel Royals: An Unlikely Love Story», som ble tilgjengelig på strømmetjenesten 16. september.

– Det vet ikke jeg så veldig mye om, for jeg har ikke sett den dokumentaren direkte. For jeg var på fjellet, og der var det absolutt ikke noe «connection», sier dronningen.

I dokumentaren gikk Durek kraftig ut mot kongeparet og sa at kongefamilien ikke visste hva rasisme var. Dronningen sier dette om støtten kongeparet har fått:

– Jeg oppfatter at det er mye varme som kommer fra folk. Og det gjør oss jo takknemlige – og det er veldig hyggelig.

Kongehuset har uttalt at Netflix-dokumentaren er et brudd på avtalen prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett har med kongehuset.

For få dager siden bekreftet kong Harald at han hadde sett dokumentaren, men sa at prinsessetittelen til Märtha ikke er noe tema foreløpig.