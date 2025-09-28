Trumps deltagelse bekreftes i et planleggingsdokument som ble sendt lørdag, og som The Washington Post har sett.

– Vi har bekreftelse fra Det hvite hus om at presidenten nå skal delta under talen på tirsdag, heter det i dokumentet.

Torsdag ble det kjent at forsvarsminister Pete Hegseth hadde innkalt forsvarets øverste offiserer til det som betegnes som et hastemøte på Quantico.

– Elsker dem

Trumps deltagelse gjør toppmøtet enda mer topptungt og overskygger Hegseths planer, men det bidrar også til å øke sikkerhetsmessige bekymringer for det massive arrangementet, skriver avisen.

– Jeg vil fortelle generalene at vi elsker dem, sier Trump til Reuters.

Til NBC sier Trump at han vil holde tale på møtet og «snakke om hvordan vi gjør det militært, snakke om å være i god stand, snakke om en god del positive ting».

Har vakt oppsikt

Med Trump på plass blir det Secret Service som får ansvaret for sikkerheten under arrangementet.

Møtet omfatter høytstående kommandanter av énstjerners rang eller høyere og deres fremste rådgivere.

Innkallingen vakte oppsikt i forsvarskretser, og det overraskende møtet følger en rekke uventede beslutninger Hegseth nylig har tatt overfor militære ledere.

Tidligere i september kom president Donald Trump med en presidentordre om at USAs forsvarsdepartement skal hete krigsdepartementet, og at Hegseth er krigsminister.