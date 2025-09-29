– Meldingene har kommet fra ulike steder i distriktet. Vi har undersøkt noen av meldingene, men det har ikke latt seg gjøre å bekrefte noen av observasjonene. Det er heller ikke gjort noen funn eller observasjoner fra politiets side, skriver operasjonsleder Christopher James White i politiloggen klokken 6 mandag morgen.

Av hensyn til videre oppfølging kan politiet ikke gå ut med nærmere detaljer om meldingene om eller om hvor observasjonene skal være gjort, skriver han videre.

White minner om politiets tipstelefon, 73 48 94 00, som er betjent fra klokken 8.

Lørdag formiddag var politiet på Ørland flystasjon i forbindelse med meldinger om droneobservasjoner. De sa da at det skal være lav terskel for å melde inn hendelser til politiet.