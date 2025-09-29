USA og Israel: Skal være nær enighet om Gaza-avtale

Meldingen fra Barak Ravid kommer etter samtaler mellom Trumps spesialutsending Steve Witkoff, presidentens svigersønn Jared Kushner og Israels statsminister Benjamin Netanyahu.

Den amerikanske tjenestemannen legger til at også Hamas, som styrer den krigsherjede Gazastripen, må godkjenne en avtale for å få slutt på krigen.

Tidligere søndag sa Trump at han håper å ferdigstille et forslag til fredsplan for Gaza når han møter Netanyahu mandag.

Nyhetsbyrået sier de ikke umiddelbart kunne få Ravids opplysninger bekreftet.