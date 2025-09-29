Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

Financial Times

Spania er et sjeldent lyspunkt blant Europas ellers svakt voksende økonomier. Siden starten av 2024 har den spanske økonomien vokst med 3 prosent årlig. Turismen har hentet seg inn etter pandemien. Tidligere reformer i arbeidsmarkedet, har også bidratt. Men den største motoren har vært innvandring.

Mens andre europeiske land har ønsket å stramme inn grensene, har Spania valgt en mer liberal tilnærming. Siden 2022 har landet hatt en netto årlig tilstrømming på rundt 600.000 innvandrere, hvor de fleste er i arbeidsfør alder. En voksende arbeidsstyrke har presset sysselsettingen til rekordnivåer og hjulpet Spania med å unngå de alvorlige kompetansemanglene som har rammet mange europeiske naboer. Befolkningsveksten har også stimulert forbruket.

En betydelig andel av de nye ankomstene har kommet fra Latin-Amerika. I 2023 sto migranter fra regionen for omtrent 70 prosent av økningen i Spanias befolkning, ifølge JPMorgan. Et felles språk, kulturelle likheter og etablerte nettverk har gjort det lettere for dem å integrere seg i arbeidsmarkedet og i samfunnet generelt.

Spanias fragmenterte politiske landskap vil imidlertid være en stor hindring for å bygge videre på den økonomiske fremgangen. Den skandalerammede mindretallsregjeringen til statsminister Pedro Sánchez har hatt problemer med å få gjennomført større lovgivning. Det er synd.

Spania har vist andre avanserte økonomier hvordan innvandring kan være en viktig kilde til økonomisk motstandskraft, selv i en periode med uro hjemme og ute. For å forbli et forbilde må Spania omsette sitt demografiske fortrinn i varig velstand.

LEDER VEKSTMOTOR: Spanias statsminister Pedro Sanchez. Foto: Bloomberg

The Wall Street Journal

Strømprisen har steget 6 prosent nasjonalt det siste året, omtrent dobbelt så mye som den generelle inflasjonen. Den har nå blitt et politisk stridstema, noe det jevne guvernørvalget i New Jersey illustrerer. Men under Biden-administrasjonen bagatelliserte Demokratene den kraftige prisøkningen.

Die Welt

Det er 15 år siden forfatteren Thilo Sarrazin utga boken «Deutschland schafft sich ab» – Tyskland avskaffer seg selv. Både høyre- og venstresiden overså sosialdemokratens viktigste budskap: At nivået i en nasjon vil synke over tid dersom eliten lar være å få barn.

Dagens Industri

I 100 år har søskenbarn vært utelukket fra arverett dersom det ikke finnes testamente. Dette bør regjeringen gjeninnføre av prinsipielle grunner. En arv er privat eiendom og bør ikke havne hos Allmänna arvsfonden, som nå har verdier på 15 milliarder svenske kroner.

