Ruller ut AI: Kutter 4.000 stillinger

Den tyske flyselskapet Lufthansa sa mandag at de gjennomgår aktiviteter som ikke lenger vil være nødvendige i fremtiden, for eksempel på grunn av dobbeltarbeid eller økt bruk av kunstig intelligens.

Som et resultat vil rundt 4.000 stillinger kuttes. Flyselskapet, som sysselsetter rundt 102.000 mennesker over hele verden, sa at kuttene hovedsakelig ville påvirke administrative roller, snarere enn operative stillinger.

Planen vil gi engangskostnader på rundt 400 millioner euro, men gi årlige besparelser på 300 millioner euro.

Jobbkutt

Kunngjøringen kommer bare dager etter at tyske Robert Bosch sa at de planlegger å kutte 13.000 jobber i løpet av de neste fem årene, ettersom bildelleverandøren satser på kunstig intelligens for å øke produktiviteten.

Andre store arbeidsgivere i landet, inkludert Daimler Truck og deleleverandøren Schaeffler, samt kjemifirmaene Solvay og BASF, har de siste månedene sagt at de vil kutte jobber i Tyskland.

Finansielle mål

Lufthansa, som holder sin kapitalmarkedsdag mandag, kunngjorde også nye mellomlange mål.

Den justerte driftsmarginen målsettes til 8-10 prosent mellom 2028 og 20230, mens fri kontantstrøm skal overstige 2,5 milliarder euro pr. år. Dette bør resultere i økt utbytte til aksjonærene, ifølge presentasjonen.

Konsernet vil opprettholde en minimumslikviditet på mellom 8 milliarder og 10 milliarder euro, for å sikre seg mot potensielle kriser, la de til.

Samtidig varsler Lufthansa en forenkling og modernisering av passasjerflåten de neste årene. I dag opererer konsernet 13 forskjellige flytyper, men innen 2030 skal tallet ned til mellom seks og ni.

Andelen av såkalte «neste generasjons fly» vil øke fra 27 prosent i 2025 58 prosent i 2030. For å nå dit skal Lufthansa hente inn 230 nye maskiner, noe som gir en netto økning på 32 fly. Dermed vil konsernet totalt ha 814 operative fly ved inngangen til det nye tiåret.