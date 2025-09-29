På et møte i Det hvite hus 17. mai 2018 spurte Trump: «Kan vi sparke dem ut? Kan Norge heller ha en svensk modell hvis de ikke betaler?»

Norge brukte på dette tidspunktet kun 1,6 prosent av BNP på forsvar – godt under Natos mål på 2 prosent. USA brukte til sammenligning 3,4 prosent av et mer enn 36 ganger så stort BNP.

«Det var forretningstankegangen som slo igjennom. Hvis Norge ikke var villig til å betale for «fullt Nato», så burde de kanskje heller gå for et «halvt Nato», en løsere tilknytning à la den Sverige hadde. Hvis du vil ha 100 prosent dekning, så må du betale hele forsikringspremien. Slik var logikken hans», skriver Stoltenberg i boka ifølge TV 2.

Fryktet Nato-kollaps

I boken, som tar for seg Stoltenbergs ti år som Nato-sjef fra 2014 til 2024, beskriver han også dramatiske scener fra Nato-toppmøtet i juli 2018, der han fryktet alliansens kollaps.

«Dette kan bli møtet der Nato går til grunne, tenkte jeg. Det skjer på min vakt», står det i boken.

«Det var det mest dramatiske møtet i min tid som Nato-sjef.», skriver han videre.

Trump truet med at USA kunne forlate alliansen hvis ikke de europeiske landene økte sine forsvarsbudsjetter kraftig.

«To prosent er så lite. Dere må sikte mot fire prosent hvis dere vil ha ordentlig beskyttelse».