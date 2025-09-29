Trump tar imot Netanyahu: – En reell sjanse for storhet i Midtøsten

Det er intet mindre enn fjerde gang Netanyahu besøker Det hvite hus siden Trump inntok Det ovale kontor i januar.

Møtet, som skjer mandag kveld norsk tid, finner sted en drøy uke før toårsdagen for 7. oktober, da krigen brøt ut. Ifølge en rekke medier skal Trump fremlegge en fredsplan bestående av 21 punkter for Netanyahu.

Og Trump har skrudd opp forventningene i forkant av møtet:

– Vi har en reell sjanse for storhet i Midtøsten. Alle er nå om bord på noe spesielt, første gang noensinne. Vi skal få det til, skrev han på Truth Social søndag.

Lovte å «fullføre jobben»

Netanyahu talte til FNs hovedforsamling fredag, hvor han lovet å «fullføre jobben» på Gazastripen så fort som mulig. Han innledet talen med å si at Israel nå nærmest har utslettet Hamas.

Videre ba han Hamas om å legge ned våpnene og løslate gislene, og han lovet de israelske gislene at regjeringen ikke gir seg før de er hentet hjem.

Rundt 1200 mennesker ble drept og 251 tatt som gissel 7. oktober for to år siden. Rundt 48 gisler er fortsatt i fangenskap, men det antas at kun rundt 20 av dem er i live. I Gaza har mer enn 65.000 palestinere blitt drept av israelske styrker, ifølge lokale helsemyndigheter.

Tallene er ikke bekreftet av uavhengige kilder, men anses som troverdige av FN og hjelpeorganisasjoner. I tillegg er flere hundre tusen drevet på flukt.

Trump-plan

Den israelske avisa Haaretz gjenga i helgen kilder som hevdet at Hamas har gått med på planen. Dette ble avvist av en talsmann for Hamas, som nektet for at de har mottatt planen, langt mindre godkjent den.

Planen legger ifølge Times of Israel opp til våpenhvile og at samtlige gisler i Gaza, både levende og døde, skal overleveres til Israel innen 48 timer etter at den har trådt i kraft. Israel skal deretter løslate hundrevis av palestinere som soner livstidsdommer, over 1000 som er tatt til fange i Gaza i løpet av krigen, samt likene av flere hundre palestinere.

Hamas-medlemmer som forplikter seg til fredelig sameksistens, skal deretter innvilges såkalt amnesti av Israel, og alle som ønsker det, får forlate Gaza.

Israel skal også slippe inn 600 lastebillass med nødhjelp daglig. FN, Palestinsk Røde Halvmåne og andre hjelpeorganisasjoner som verken har tilknytning til Israel eller Hamas, får anledning til å distribuere hjelpen.

Vil ikke tillate annektering av Vestbredden

Trump møtte i forrige uke toppledere fra Saudi-Arabia, Qatar, Egypt og De forente arabiske emiratene, samt Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan. Da uttalte han at han lovet dem at han ikke vil tillate Netanyahu å annektere den okkuperte Vestbredden.

Netanyahu har på sin side lovet å ikke tillate en palestinsk stat, og ytre høyre-medlemmer av regjeringen hans har truet med å annektere Vestbredden som et svar på at en rekke vestlige land nylig har anerkjent Palestina som stat.