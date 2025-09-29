Advarer om Trump: – Alle som har fornærmet ham er i fare

Tidligere FBI-sjef James Comey ble i forrige uke tiltalt for falsk forklaring og for å ha hindret av Kongressens etterforskning. En av Donald Trumps tidligere advokater og ansatte i Det hvite Hus, Ty Cobb, fordømmer nå tiltalen i et intervju med CBS.

Han mener den er en gjengjeldelse for at Comey etterforsket Trump for påståtte bånd til Russland før presidentvalget i 2016, og at presidenten nå ønsker å skrive om historien.

Cobb forsvarte selv Trumps første administrasjon under den såkalte Mueller-etterforskningen.

– Trump ønsker å skrive om historien slik at neste generasjon ikke vet at han oppildnet til et voldelig opprør, og nektet å overføre makten fredelig etter å ha tapt et valg, stjal klassifiserte dokumenter og viste dem til venner og gjester på Mar-a-Lago, og at han var en kriminell, sier Cobbs i TV-intervjuet.

Han er nå bekymret for flere av Trumps motstandere.

– Han er en dømt forbryter. Alle involverte i hendelser som har fornærmet ham, de er i reell fare, påpeker Cobbs overfor CBS.

– Amerika må lære av feilene vi har gjort. Og en av de største feilene noensinne var å gjenvelge president Trump, fortsetter han.