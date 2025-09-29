Nok et milliongebyr til Norsk Tipping

– Feil ved «supertrekningen» den 19. april 2025 gjorde at det ble trukket 52 feil vinnere av millionpremier. Lotteritilsynet ser svært alvorlig på saken og varsler et gebyr på inntil 25 millioner kroner, opplyser Lotteritilsynet på nettiden sin.

Bakgrunnen for feilen var at spillere som hadde levert spill gjennom andelsbank rundt jul og nyttår ble slettet, og dermed utelatt fra trekningen i påsken. Det skyldtes en teknisk feil hos Norsk Tipping, ifølge tilsynet.

Norsk Tipping har siden tilbakebetalt innsatsen til spillerne som ikke deltok i trekningen.

Lotteritilsynet fremholder at trekningen ikke ble gjennomført riktig etter pengespilloven.

Tre milliongebyrer hittil i år

Lotteritilsynet har gitt Norsk Tipping tre gebyr for brudd på pengespilloven og pengespillforskriften det siste året:

2,5 millioner kroner for feilutbetaling av 25 millioner kroner.

36 millioner kroner for brudd på kravet om at spillere skal ha muligheten til å stenge seg ute fra spill.

46 millioner kroner for å ha trukket feil vinnere i den nasjonale tilleggspremien i Eurojackpot og Supertrekning i Lotto over flere år.

Skal gjennomføre tilsyn

I tillegg har Lotteritilsynet varslet at de vurderer å gi Norsk Tipping er gebyr på inntil 10 millioner kroner for feilen som oppsto i forbindelse med Eurojackpot-trekningen 27. juni 2025. Det ble da informert om premiebeløp som var vesentlig høyere enn de reelle premiebeløpene.

– Alle disse sakene gjør at det er avgjørende at Norsk Tipping skjerper rutinene, kontrollen og kvaliteten på det de gjør. Derfor har vi varslet et større tilsyn i høst der vi ser på Lotto, Eurojackpot og Vikinglotto, sier avdelingsdirektør Tore Bell i Lotteritilsynet.