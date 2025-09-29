Kjøper spillselskap for 550 mrd.

Etter rykter i forrige uke ble det mandag klart at Electronic Arts (EA) tas av børs i en avtale verdt 55 milliarder dollar, tilsvarende 550 milliarder kroner.

Konsortiet som kjøper spillgiganten inkluderer private equity-firmaet Silver Lake, Saudi-Arabias statlige investerigsfond og Jared Kushners investeringsfirma Affinity Partners.



Wall Street Journal rapporterte i forrige uke at videospillprodusenten var i fremskredne samtaler om å bli kjøpt opp for rundt 50 milliarder dollar.

Aksjonærene vil motta 210 dollar pr. aksje i kontanter, tilsvarende en premie på 25 prosent over aksjekursen torsdag, den siste dagen før Wall Street Journal-rapporten.

Før børsåpning mandag stiger aksjen rundt fem prosent, til 203 dollar.

EA, som lager videospill som FC, tidligere kjent som FIFA, og Madden NFL, så aksjen falle 17 prosent på én dag tidligere i år etter at selskapet rapporterte svake resultater. Men aksjen har siden tatt seg opp, med en oppgang på rundt 32 prosent hittil i år, inkludert fredagens kraftige oppgang.

Avtalen understreker hvordan Saudi-Arabia fortsetter å styrke sin posisjon i spillindustrien. Det statlige investeringsfondet hadde fra før en eierandel på 10 prosent i EA, har en minoritetsandel i Nintendo, og har tidligere kjøpt opp både spillselskapet Scopely og Niantics spillavdeling, kjent for Pokémon GO.