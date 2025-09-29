(Saken oppdateres)

Det melder VG.

– Vi fikk melding i kveld om at det er blitt observert en drone. Det er ansatte som har observert det, sier operasjonsleder Roger Litlatun i politiet til avisen.

Han sier politiet har registrert observasjonen og at de har satt i gang med interne varslinger.

Politiet vil jobbe videre med etterretning for å finne ut hva observasjonen er.

– Dette er noe vi ønsker å undersøke mer. Det er naturlig med tanke på situasjonen sånn den er, med stort fokus på dette, sier Litlatun.

Sleipner-feltet ligger i Nordsjøen vest for Egersund i Rogaland.