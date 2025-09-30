Trump og Youtube: Inngår millionforlik

Rettsdokumentene viser at 22 millioner dollar – rundt 220 millioner kroner – går til Trump, mens resten av oppgjøret i forliket går til andre saksøkere. Trump gikk til sak mot IT-selskapet fordi kontoen hans ble sperret etter stormingen av Kongressen 6. januar 2021.

Google er det seneste i rekken av store teknologiselskaper som inngår forlik med den amerikanske presidenten etter at han har saksøkt dem. I januar gikk Facebook-eier Meta med på å betale 25 millioner dollar etter å ha utestengt Trump. Elon Musks X inngikk et lignende forlik verdt 10 millioner dollar.

Forliket innebærer ingen innrømmelse av skyld, heter det i dokumentene.

Google bekrefter at det er inngått forlik, men ønsker ikke å kommentere saken nærmere.