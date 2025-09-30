Nedstenging truer i USA

Chuck Schumer, som er Demokratenes leder i Senatet, sier et møte med president Donald Trump endte uten en løsning.

– Det er fortsatt mye som skiller oss, sa Schumer til reportere etter møtet.

Med mindre det blir enighet i Kongressen om et nytt budsjett, vil deler av offentlig sektor stenges ned når fristen går ut ved midnatt natt til onsdag. Schumer sier han ikke er interessert i en midlertidig løsning som bare varer i en uke eller halvannen.

Visepresident J.D. Vance tror det blir en nedstenging, og han mener Demokratene må ta skylden dersom det skjer.

– Jeg tror det er den veien det går, fordi Demokratene ikke vil gjøre det rette. Jeg håper de endrer mening, men det gjenstår å se, sier Vance etter mandagens møte.

Republikaneren Mike Johnson, som leder Representantenes hus, sier han gjerne kulle hatt mer tid til å forhandle.

Nylig vedtok Representantenes hus en midlertidig finansieringsløsning fram til 21. november, men forslaget falt i Senatet. Republikanerne har flertall i begge kamrene, men i Senatet kreves det minst 60 av 100 stemmer, og de er dermed avhengig av å få med seg et knippe demokrater.

Demokratene i Senatet avviste den midlertidige løsningen og krever at den siste tidens kutt i offentlige helseordninger må reverseres.