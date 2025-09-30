Nedstenging truer i USA

Chuck Schumer, som er Demokratenes leder i Senatet, sier et møte med president Donald Trump endte uten en løsning.
– Det er fortsatt mye som skiller oss, sa Schumer til reportere etter møtet.
Med mindre det blir enighet i Kongressen om et nytt budsjett, vil deler av offentlig sektor stenges ned når fristen går ut ved midnatt natt til onsdag. Schumer sier han ikke er interessert i en midlertidig løsning som bare varer i en uke eller halvannen.
Visepresident J.D. Vance tror det blir en nedstenging, og han mener Demokratene må ta skylden dersom det skjer.
– Jeg tror det er den veien det går, fordi Demokratene ikke vil gjøre det rette. Jeg håper de endrer mening, men det gjenstår å se, sier Vance etter mandagens møte.
Republikaneren Mike Johnson, som leder Representantenes hus, sier han gjerne kulle hatt mer tid til å forhandle.
Nylig vedtok Representantenes hus en midlertidig finansieringsløsning fram til 21. november, men forslaget falt i Senatet. Republikanerne har flertall i begge kamrene, men i Senatet kreves det minst 60 av 100 stemmer, og de er dermed avhengig av å få med seg et knippe demokrater.
Demokratene i Senatet avviste den midlertidige løsningen og krever at den siste tidens kutt i offentlige helseordninger må reverseres.