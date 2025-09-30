Dagens Industri: – Ta vare på Stockholms børssuksess

Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

Les også Ser starten på ny trend Selskaper står i kø for å komme inn på Stockholm-børsen.

The Wall Street Journal

Donald Trump skal ha honnør for sin avtale om Israel og Gaza. Nå flyttes presset til Hamas om å løslate alle gislene og avvæpne seg. Men det er rikelig grunn til skepsis. Hamas trenger både gisler og våpen for å være relevante.

Les også The Economist: – Trump vil kneble sine kritikere En servil presse fører uunngåelig til utbredt korrupsjon, dårlig styresett og kyniske, fremmedgjorte velgere, skriver The Economist.

Financial Times

Gjennom en smart politisk og finansiell konstruksjon skaper Europa en mekanisme for å yte betydelig støtte til Ukraina. Mekanismen bygger på russiske midler plassert i utlandet. Låneideen er nok et tegn på at europeiske hovedsteder trår til for å fylle tomrommet skapt av Trumps tilbaketrekning.

Die Welt

Den tyske regjeringen tar opp lån som aldri før. Eksperter ser Tyskland på vei mot en gjeldsgrad på 100 prosent av BNP. Likevel lar EU-kommisjonen landet holde på. Grunnen er et triks fra finansministeren.

Dagens Industri

Alarmselskapet Verisure debuterer på Stockholmsbørsen 8. oktober. Med en verdsettelse på opptil 150 milliarder svenske kroner blir noteringen den største siden Volvo Cars i 2021. Når private equity-aktører skal børsnotere selskaper, faller ofte valget på Stockholm. Denne unike posisjonen blant Europas børser bør politikere verne om, uansett farge.

BØRSSUKSESS: Nasdaq Stockholm har hatt 20 nynoteringer så langt i år. Foto: Bloomberg

Bare i år er det gjennomført 20 noteringer. Ifølge Nasdaq Stockholm står byen for omtrent halvparten av all kapital som er hentet inn via børsnoteringer i Europa i år. En imponerende bragd.

Så sent som i forrige uke debuterte Nordic Capitals nisjebank Noba på børsen. Aksjen steg 25 prosent da handelen startet. Flere eksempler på vellykkede noteringer i år er Ikea-sfærens oppkjøpsmaskin Asker og EQTs spesialbank Unity.

Les også Financial Times: – Et sjeldent lyspunkt i Europa Turisme, arbeidsmarkedsreformer og innvandring fra Latin-Amerika har bidratt til veksten, skriver Financial Times.

Stockholms attraktivitet har flere forklaringer. Etterspørselen etter aksjetegning blant institusjonelle investorer er stor. Her finnes solide pensjonsfond og en mengde aksjefond. Men det som virkelig skiller Sverige ut, er privatpersonenes engasjement.

Mens europeere flest setter sparepengene sine i banken, investerer svenskene på børsen. I Sverige finnes det en tradisjon for folkelig aksjesparing som går tilbake til 1980-tallets allemansfond. Tre millioner svensker eier aksjer direkte. Det har man ikke minst investeringssparkontoen (ISK) å takke for.

Spareformen gjorde det mulig å eie aksjer uten å måtte oppgi transaksjonene i skattemeldingen. Sparing opp til 150.000 kroner er skattefritt, og neste år blir det 300.000 kroner.