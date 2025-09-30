Von der Leyen uttalte seg tirsdag sammen med Natos generalsekretær Mark Rutte i Brussel, før de begge drar til København for et uformelt toppmøte i EU.

Hun lover et «sterkt og hurtig svar» etter dronehendelsene i blant annet Danmark den siste tida.

– Vi blir nødt til å handle nå. Europa må levere et sterkt og samlet svar på Russlands dronetrusler ved våre grenser, sier von der Leyen.

Hun varsler umiddelbare tiltak for å skape «dronemuren som del av forsvaret av den østlige flanke», og sier at den skal bygges i samarbeid med Nato. EU-kommisjonen og Nato vil to uker etter toppmøtet legge fram en plan for hvordan EU skal klare å forsvare seg selv fra 2030, sier von der Leyen.