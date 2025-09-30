USAs president Donald Trump vil redusere innvandringen til USA, og høynet tidligere denne måneden kostnaden for nye søknader om såkalte H-1B-visum fra 2-5.000 dollar til 100.000 dollar. Den kraftige prisøkningen legger press på amerikanske selskaper som er avhengige av kvalifiserte utenlandske arbeidere.

Selskapene vurderer som en konsekvens nå å flytte mer arbeidskraft til India, melder Reuters.

Les også Slår alarm etter Trump-raid Sør-koreanske arbeidere i lenker har skremt internasjonale selskaper med ansatte i USA. Advokater blir nedringt.

– Selskaper har hastverk

Økonomer og bransjekilder nyhetsbyrået har snakket med hevder dette vil stimulere fremveksten av såkalte globale kompetansesentre (GCC). Sentrene har vokst ut av sin opprinnelige rolle som teknisk støtte, og blitt knutepunkter for innovasjon.

– GCC-ene er unikt posisjonert akkurat nå, sier partner og GCC-ansvarlig i Deloitte India, Rohan Lobo, som kjenner til flere amerikanske selskaper som revurderer behovet for arbeidskraft.

– Planer for en slik omlegging er allerede i gang, legger han til, og peker spesielt på sektorer som finansielle tjenester og teknologi – og særlig selskaper som har kontrakter med sentrale amerikanske myndigheter.

Verdens femte største økonomi huser ifølge Reuters allerede mer enn halvparten av verdens GCC-er – 1.700 i tallet.

– Vi merker at selskaper har hastverk, sier gründer og toppsjef Lalit Ahuja i ANSR, som har hjulpet selskaper som FedEx, Bristol-Myers Squibb, Target og Lowe’s med etableringen av sine GCC-er.

Les også USA: Trump skremmer vekk internasjonale selskaper Uforutsigbar politikk og innvandringskutt gjør at multinasjonale selskaper vurderer å flytte ansatte og investeringer ut av USA.

Trumps visagebyr: – Kostnadene vil skyte i været Indiske IT-selskaper straffes på børsen etter at Trump hever gebyret for arbeidsvisum for titusenvis av IT-arbeidere

Trump: Vil innføre gebyr på «high-tech» arbeidsvisum Søknad om arbeidsvisum til USA av typen H-1B, som særlig brukes av profesjonelle i teknologibransjen, skal koste 100.000 dollar, sier Trump.

«Big Tech» er storbruker

Offisielle amerikanske tall viser at teknologikjempe som Amazon, Microsoft, Apple og Alphabet, i tillegg til JPMorgan og Walmart, har vært blant de største brukerne av H-1B-visum. Alle har en betydelig virksomhet i India, men vil ikke kommentere saken overfor nyhetsbyrået ettersom de anser den som politisk sensitiv.

– Enten vil selskapene flytte flere stillinger til India, eller de vil outsource til nærliggende land som Mexico og Colombia. Canada kan også dra nytte av dette, sier sjefen for et India-basert GCC innen detaljhandel.

Selv før president Trump skrudde opp prisen på visumsøknader, pekte prognosene ifølge Reuters mot at India vil huse GCC-er for over 2.200 selskaper innen 2030, med et marked på nærmere 100 milliarder dollar.

– Hele dette gullrushet vil bare skyte fart, sier Ahuja.