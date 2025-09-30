Millionrekord for Taylor Swift

Superstjernens album nummer 12, «The Life of a Showgirl», utkommer 3. oktober. Ikke uventet er interessen enorm. Platen er nå forhåndslagret på Spotify over fem millioner ganger, noe som er rekord for strømmetjenesten, melder Rolling Stone.

Swifts forrige album, «The Tortured Poets Department» som kom i fjor, ble strømmet 300 millioner ganger på Spotify på under en dag, og en milliard ganger på fem dager, også det rekordstore tall.

Kjedebutikken Target holder 500 butikker over hele USA åpent til midnatt 2. oktober for dem som vil sikre seg albumet i fysisk format og i rosa vinyl. Som vanlig slipper Swift en rekke ulike fysiske utgaver for swifties-fans som er samlere.

De 12 nye låtene forventes blant annet å handle om alt som pågikk mens hun turnerte verden rundt med gigantturneen «The Eras Tour».

Platen ble innspilt i korte pauser mellom konsertene. Da fløy Swift til Sverige for å jobbe med stjerneprodusentene Max Martin og Karl Johan «Shellback» Schuster.