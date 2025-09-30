Ambassadør Nkosinathi Emmanuel «Nathi» Mthethwa ble meldt savnet av sin kone mandag kveld etter at hun mottok en tekstmelding med et foruroligende innhold, sier påtalemyndighetens kontor i den franske hovedstaden.

Ambassadøren hadde booket et rom i 22. etasje på hotellet Hyatt Regency, der et sikkerhetsvindu var blitt åpnet med makt. Politiet gransker hendelsen og vil ikke si noe mer om dødsårsaken.

Flere franske medier, inkludert Le Parisien, skriver at ambassadøren øyensynlig har tatt livet av seg. Det er ikke oppgitt kilder for denne framstillingen av hendelsen.

Sør-Afrikas utenriksdepartement bekrefter ambassadør Mthethwas død og skriver at omstendighetene blir gransket av fransk politi. Departementet sier at dødsfallet er et tap for landet.

Ambassadens hjemmeside sier at Mthethwa var kulturminister fra 2014 til 2019, en portefølje som ble utvidet med sport fra 2019 til 2023.