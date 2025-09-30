Forrige uke beordret USAs krigsminister Pete Hegseth USAs generaler og flaggoffiserer til USAs marinekorps' base i Quantico, uten å si hvorfor.

Litt etter litt kom det mer informasjon om møtet, og på tirsdag var de samlet for å høre på Donald Trump og Hegseths taler. USAs forsvarsdepartement har blitt omdøpt til krigsdepartementet.

– Det eneste oppdraget til det nylig gjenopprettede krigsdepartementet er: å utkjempe kriger, forberede kriger og vinne kriger, sa Hegseth.

– Vi ønsker ikke krig, men fred. Vår jobb er å være sterke for å forhindre krig.

I talen omtalte også Hegseth at USAs forsvarsdepartement mistet sitt «krigeretos» og ble «woke-departementet». Hegseth beskrev krigeretoset som kraften som gjør kampenheter effektive.

– Vi må være klare. Enten er vi klare til å vinne, eller så er vi ikke, sa Hegseth.

I talen gikk krigsministeren i strupen på kulturen han mener har fått utvikle seg i det amerikanske forsvaret.

– Denne talen handler på mange måter om å fikse tiår med forfall, noe åpenbart, noe skjult, sa Hegseth.

– Vi avslutter krigen mot krigere.

Hegseth mener også at USA har forfremmet for mange av feil grunner. Rase, kjønnskvoter og det han omtaler som såkalte historiske førstegangshendelser ramser han opp som de feilaktige grunnene.

Det amerikanske forsvaret skal også evalueres etter det Hegseth kaller «mannlige standarder».

– Det er helt uakseptabelt å se feite generaler og admiraler i gangene i Pentagon, sa Hegseth.

– Det ser ikke bra ut. Det er ikke de vi er.

Uansett hvilken militær grad en person måtte ha må de nå bestå fysiske tester, i tillegg til å bestå høyde- og vektkrav, to ganger i året.

Hegseth vil også hårstellet til livs.

– Ikke noe mer skjegg, langt hår eller individuelle utrykk. Eraen med uakseptabelt utseende er over.

– Vil du ha et skjegg kan du bli med i spesialstyrkene.