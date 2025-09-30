Meldinger om droner nær Brønnøysund lufthavn

– Vi har vært og sett etter dem. Vi fikk meldinger om droner i nærheten av flyplassen, såpass nært at tårnet kunne se dem, sier operasjonsleder Kai Eriksen i Nordland politidistrikt til Brønnøysunds Avis.

Politiet fikk melding om dronen klokka 20.17 tirsdag kveld. Eriksen beskriver situasjonen som dynamisk, og at de var på vei mot Velfjord for å undersøke.

Også søndag ble det meldt om observasjon av droner ved flyplassen. Politiet startet etterforskning uten at det foreløpig har blitt kjent nye detaljer.

Ett Widerøe-fly ble søndag omdirigert fra Brønnøysund flyplass på grunn av droner innenfor flyforbudssonen.