Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

Washington er på vei inn i det rituelle melodramaet med en nedstengt regjering. Men det som står på spill denne gangen, handler om mer enn politisk spill. Demokratene pisker opp panikk rundt ObamaCare-subsidier. Det er en test på om Republikanerne har vilje til å bremse velferdsordninger som har løpt løpsk.

Demokratene advarer om høyere premier dersom Republikanerne ikke forlenger ObamaCare-subsidiene som utløper ved årsskiftet. Republikanernes ledere antyder derimot at de er åpne for forhandlinger.

Speaker Mike Johnson innrømmer at subsidiene er dårlig politikk, og det har han helt rett i. Men det ville hjelpe om Republikanerne fortalte offentligheten hvorfor. De turboladede subsidiene ble først vedtatt i 2021 for en covid-19-pandemi som tok slutt for lenge siden.

Demokratene økte subsidiene for alle og åpnet samtidig kranen for dem med inntekter over 400 prosent av fattigdomsgrensen. At planene er gjort «gratis», har ført til at forsikringsselskaper får betalt for folk som kanskje ikke engang vet at de er registrert.

Demokratene nevner heller ikke at subsidiene trekker flere amerikanere bort fra bedre arbeidsgiverfinansierte ordninger og inn i ObamaCare-markedet.

Å forlenge subsidiene vil koste rundt 450 milliarder dollar over et tiår, selv om Kongressen kamuflerer kostnaden med en ny fiktiv utløpsdato. Trump-administrasjonen sløser bort tid ved å kutte noen få milliarder i bistand. Samtidig godtar den en overføring på en halv billion dollar til helseforsikringsselskapene.

DRAMA: Washington er på vei inn i det rituelle melodramaet med en nedstengt regjering, skriver The Wall Street Journal. Foto: Bloomberg

Financial Times

Statsminister Keir Starmer kan ha overbevist noen skeptikere på Labours landsmøte. Men det vil kreve langt mer for å styrke partiets oppslutning. Den største utfordringen på kort sikt er budsjettet, der regjeringen må fylle et hull i statsfinansene på 30 milliarder pund.

Die Welt

Nesten alle tyske medier har de siste dagene videreformidlet den apokalyptiske advarselen om at klimaet allerede innen 2050 kan ha varmet seg opp med tre grader. Men denne tesen er høyst tvilsom. Kun tre klimamodeller havner i nærheten av tregradersnivået.

Dagens Industri

Teknologilandet Estlands neste store innovasjon er blitt å leie ut fengselsplasser til Sverige. Det kunne de færreste forutse. Regjeringens forslag innebærer at opptil 600 dømte svensker skal kunne sone sin straff i fengselet i Tartu.

