Norli får ny toppsjef

Johan Baklund går av som administrerende direktør i forlaget Norli. Inn kommer Harald Borgen, skriver Bok365.

Publisert 9. okt. 20:45
Bokhandlerkjeden Norli får ny toppsjef.
Baklund har hatt stillingen siden august 2022.

Endringen skjer i forbindelse med en endret strategi, går det fram av en intern epost til de ansatte, som nettstedet har fått tilgang til.

– På disse tre årene har Norli levert sterke resultater med god vekst og med økte markedsandeler. Norli har i denne perioden styrket sin posisjon som markedsleder, og Norlis fotavtrykk som «en ordentlig bokhandel» er forsterket. Jeg vil takke Johan for denne jobben, skriver styreleder Jaan Ivar Semlitsch i eposten.

Selskapet går nå inn i en operativ driftsfase ledet av Borgen og den øvrige ledergruppa, skriver Semlitsch videre.

51 prosent av Norli eies av Aschehoug, og 49 prosent av Norgesgruppen.

