Forsvarerne ut mot Høiby-bok: – En rekke rykter og halvsannheter

– Dette er en bok som neppe vil bli solgt uten at Marius' bilde er på forsiden. Boken er gjespende kjedelig og inneholder en rekke rykter og halvsannheter. At Marius foregis å være frontfiguren i denne boken, er svært kritikkverdig. Hvilke rusavhengige på vestkanten har ikke tilsvarende kontakt med kriminelle som det Marius har hatt? spør Høibys forsvarere, Ellen Holager Andenæs og Petar Sekulic i en uttalelse til NTB.

Boken er skrevet av nåværende og tidligere Dagbladet-journalister Torgeir Krokfjord og Øistein Monsen. På omslaget vises Høiby som viser fingeren, med tittelen «Hvite striper, sorte får» markert med hvite pulverstriper.

Avviser kokainsalg på Karl Johan

Forlaget Aschehoug beskriver boken som «en reportasjebok om kokain, narkogjenger og kronprinsessens sønn».

Høiby har tidligere innrømmet kokainbruk, men narkotikalovbrudd er ikke en del av tiltalen mot ham.

– Vi ønsker ikke å gå inn i de beskyldningene som er fremsatt, men gjør unntak for én av dem. Det gjelder det påståtte salg av kokain på Karl Johan som politiet angivelig observerte uten å gripe inn. Vår klient bestrider ikke å ha vært bruker av kokain, men denne beskyldningen avviser han på det mest bestemte, sier Andenæs og Sekulic.

Krokfjord svarer med at forsvarerne ikke påpeker konkrete feil i boken, og at han og Monsen er trygge på den informasjonen de har avdekket.

– Vi mener boka bringer viktig ny informasjon om den organiserte kriminaliteten i Norge. Den litterære kritikken får stå for deres regning, sier han til NTB.

Sperrefrist brutt

Boken skulle egentlig gis ut onsdag, men ble gjort tilgjengelig mandag etter at en bokhandler brøt sperrefristen.

– Vi har grunn til å tro at flere medier fikk tak i boken for tidlig som følge av en bokhandlers brudd på sperrefrist. Vi opphevet dermed sperren og distribuerte boken til mediene og advokaten, skriver kommunikasjonsansvarlig Vegard Bye i Aschehoug en SMS til VG.

Rettssaken mot kronprinsesse Mette-Marits sønn begynner i Oslo tingrett 2. februar, og det er satt av seks uker.

Høiby er tiltalt for 32 forhold, blant annet fire voldtekter og mishandling i nære relasjoner mot ekskjæresten Nora Haukland. Han nekter straffskyld for samtlige av de mest alvorlige punktene i tiltalen.

