EU vedtar nye sanksjoner mot Russland

– Dette er en god dag for Europa og Ukraina, sa Danmarks utenriksminister Lars Løkke Rasmussen under EU-toppmøtet i Brussel torsdag morgen.

De nye sanksjonene omfatter straffetiltak mot den såkalte russiske skyggeflåten og et forbud mot import av russisk flytende naturgass (LNG). Også den russiske finanssektoren rammes.

Slovakia var skeptisk til sanksjonene, men valgte etter hvert å droppe sin motstand.

Også USA innfører nye sanksjoner mot Russlands oljesektor. President Donald Trump kunngjorde onsdag sanksjoner blant annet mot de statlige oljegigantene Rosneft og Lukoil.

Ifølge Trump er målet å presse Vladimir Putin til å forhandle om fred i Ukraina.

