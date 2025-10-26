Advokater som slavedrivere

Det er ingen som er i tvil om at advokater og advokatfullmektigere ofte har lange arbeidsdager. Vår rosa konkurrent har i en rekke artikler vist hvor mye det jobbes i de største advokatfirmaene, og avisen kunne lørdag fortelle at Wiersholms arbeidsrettsekspert Jan Fougner hadde latt en ansatt fullmektig jobbe mer enn 100 timer på en uke.

Fougner som er ekspert på interne og eksterne granskninger, samt varslingssaker, beklager nå de mange timene, og legger seg flat. «Jeg ser helt klart at dette ble for mye.»

Men han kunne vel bare sagt at det faktisk blir slik når flere store saker kommer inn samtidig, og når sakene kommer raskt opp.

Advokat Jan Fougner arbeider også mye, noe en ligningsinntekt på 15 millioner viser, og klientene står i kø. Men fullmektigene jobber trolig mest. Bra for dem, bra for klientene og partnere og bra for Wiersholm.

Vi er ikke i tvil om at timelistene for mange advokater viser formelle lovbrudd, men klagingen er blitt noe hysterisk. Det er ikke snakk om slavedrift.

Det snakkes bare om hvor mye man maksimalt skal kunne arbeide i henhold til Arbeidsmiljøloven, mens søkelyset kanskje også bør være på at det jobbes for lite.

De som har barn i barnehage og skole, ser jo at masse tid og dager blir borte i foreldremøter, Lucia, juleavslutning, sommeravslutning og mye mer.

Hvor lite skal man altså måtte arbeide?

Loven sier om alminnelig arbeidstid maksimum 9 timer per 24 timer og maks 40 timer per 7 dager.

Mye arbeid det? Det synes ikke vi, men det er jo andre som mener noe annet.

Skiftarbeidere jobber mindre (36 og 38 timer) og det er mange sammenhengende fridager.

Advokat Jan Fougner og hans kollegaer (og vi) kan ikke begrense ukens arbeidstid til 40 timer. Det jobbes allerede for lite. Også det vet alle. Men Fougner får legge seg flat for oss alle. Det ser da bra ut, men fullmektigene vil ha mer å gjøre. 40 timer per uke er latmannsliv.

Ikke slavedrift. Og når vi ringer Wiersholm for hjelp, så håper vi at vi får den der og da.