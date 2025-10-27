Dagens Industri: – Ikke regn med USA i Ukraina

Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

Dagens Industri

Dessverre er det ønsketenkning å tolke de amerikanske oljesanksjonene som et strategisk skifte til fordel for Ukraina. Det vil være opp til Europa å ta ansvaret for Ukrainas forsvar fremover. Alt annet må betraktes som en usannsynlig bonus. Ikke regn med USA.

Når det gjelder Ukraina, Russland og de amerikanske forsøkene på å få slutt på krigen, har mønsteret vært forutsigbart. Donald Trump har fra tid til annen gitt inntrykk av å støtte Ukraina, men i praksis har svært lite skjedd som faktisk gagner Ukraina.

Siden Trump tiltrådte i januar, har USAs militære støtte til Ukraina gradvis blitt redusert til nærmest null.

Forskjellen mellom ord og handling skyldes i stor grad den russiske påvirkningskampanjen, som har vært skremmende effektiv. Hver gang de amerikanske og russiske presidentene har møttes eller snakket på telefon, virker det som om det ukrainske perspektivet forsvinner fra Trumps bevissthet.

Europeiske ledere klamrer seg virkelig til hvert halmstrå for å få med seg Donald Trump.

Men det fremstår dessverre som ønsketenkning å tolke de amerikanske oljesanksjonene som et strategisk skifte.

Ut fra hvordan debatten går i Washington, både i Trump-administrasjonen og blant republikanske kretser, virker det høyst usannsynlig at USA vil engasjere seg for Europas sak fremover.

Å regne med at USA faktisk vil gjøre det, virker risikabelt, for ikke å si naivt. Utgangspunktet bør være at Europa må håndtere dette på egen hånd. Det er de europeiske landene som sammen må ta ansvar for at Ukraina kan forsvare seg selv – og resten av Europa.

KRIG PÅ FJERDE ÅRET: Barn leker Jasinovataja i Donetsk-regionen, et russiskkontrollert område av Ukraina. Foto: NTB

The Wall Street Journal

MAGA-bevegelsen liker å avfeie Ronald Reagan som irrelevant, men tilsynelatende betyr han fortsatt noe for president Trump. Hvordan skal man ellers forklare Donald Trumps raseriutbrudd mot Canada etter at provinsen Ontario brukte Reagan i en TV-reklame om handel? Uansett hva dagens president sier: Reagan var en forkjemper for frihandel.

Financial Times

Selv etter Donald Trumps standarder var hans siste helomvending i Ukraina-spørsmålet rask. Nå har USAs president innført sanksjoner mot ledende oljeselskaper i Russland. Dermed kaster USA sand i Russlands krigsmaskineri ved å øke Moskvas kostnader ved Ukraina-krigen.

Die Welt

Man kan, som Alternativ for Tyskland, mene at tysk statsborgerskap først og fremst bør tildeles etter avstamning. Men det betyr også at unge migranter ikke trenger å gå inn i forsvaret, i motsetning til unge tyskere. Flere statsborgere betyr også flere rekrutter.

