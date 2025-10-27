Han viser til at Putin heller bør jobbe med å få slutt på krigen i Ukraina.

– Han burde få slutt på krigen i Ukraina. En krig som skulle tatt en uke er nå på sitt fjerde år. Det er det han burde gjøre istedenfor å teste missiler, sier Trump til journalister om bord i presidentflyet Air Force One.

Russland kunngjorde søndag at de hadde missilet Burevestnik. Putin har tidligere sagt at Burevestnik er uovervinnelig mot nåværende og fremtidige missilforsvar, med nesten ubegrenset rekkevidde.

Russerne hevder missilet fløy 14.000 kilometer og var i lufta rundt 15 timer.

Selve testen skal ha skjedd 21. oktober.