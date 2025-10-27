Dette sa presidenten til reportere mens han var på vei fra Malaysia til Japan mandag.

Den amerikanske presidenten sier han har fått en «provisorisk godkjennelse» fra Kinas president, Xi Jinping, som han etter planen skal møte i Sør-Korea denne uken.

I september signerte Trump presidentordren for salg av TikToks amerikanske virksomhet, og det har lenge vært jobbet for å få til en avtale for amerikansk eierskap over plattformen.

Tiktok oppgir å ha 170 millioner brukere bare i USA, og regnes for å være en svært viktig kanal for å nå unge.

Trump benyttet også anledningen til å sende et stikk til Canada, etter at han lørdag kunngjorde at han øker tollsatsen på import fra nabolandet med 10 prosentpoeng på grunn av en pågående krangel over en reklamekampanje.

– Canada har utnyttet oss lenge og det kommer de ikke til å gjøre mer. Jeg vil ikke møte statsministeren, sa han.