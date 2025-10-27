Trump om undersøkelse: – Den var perfekt

USAs president Donald Trump sier han var gjennom en MR-undersøkelse i oktober, uten å utdype hvorfor.

Donald Trump
Publisert 27. okt. 10:24 | Oppdatert 27. okt. 10:24
USAs president Donald Trump snakket med journalister om en rekke temaer om bord i Air Force One på vei til Japan mandag. Foto: Mark Schiefelbein / AP / NTB Mark Schiefelbein / AP / NTB
NTB
– Jeg tok MR, den var perfekt. Jeg ga dere hele resultatet, sa Trump til journalister på presidentflyet Air Force One ifølge Al Arabiya.

79 år gamle Donald Trump er den eldste personen som noensinne er blitt innsatt som USAs president. Tidligere i oktober slapp Det hvite hus en uttalelse om Trumps årlige legesjekk på militærsykehuset Walter Reed, der det sto at allmenntilstanden hans var svært god. Imidlertid sto det heller ikke der hvorfor han var til MR-undersøkelse.

– Du kan spørre legene, svarte presidenten på spørsmål om hvorfor.

