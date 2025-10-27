I det andre opplaget av boken «Hvite striper, svarte får» legger Aschehoug også inn uttalelser fra politiet og Slottet som er gitt via mediene, opplyser forlagssjef Live Fedog Thorsen til Aftenposten.

Hun sier endringen blir gjort på forfatternes initiativ, og at de gjelder både e-boken og andre opplag av den omstridte boken.

Thorsen påpeker at forfatterne i lang tid har forsøkt å få tilsvar fra Høiby til boken. De mener han ikke har benyttet seg av muligheten.

– Aschehoug har ikke fått en eneste henvendelse om påståtte feil, ønske om endringer eller krav om rettelser fra Høibys advokater. Med unntak av selve forføyningsbegjæringen, har Høibys advokater utelukkende fremsatt sine påstander om boken i mediene, sier Thorsen.

Høibys advokater gikk før helgen til retten for å forsøke å stanse salget av boken, som kom i handelen 20. oktober. De begrunnet dette med «forlagets manglende vilje til å korrigere faktafeil». Dagen etter at boken kom i salg, ba advokatene om at forlaget fjerner det de mener er uriktige opplysninger.

Slottet mener boken inneholder en rekke usannheter og insinuasjoner. Samtidig avviser politiet en av bokens mest oppsiktsvekkende påstander, om at Høiby skal ha solgt kokain på Karl Johan mens politiets spanere så ham.

Også Høiby selv har avvist dette «på det mest bestemte» gjennom sine forsvarere.