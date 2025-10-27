Tyrkia kjøper Eurofighter-fly

Det opplyser Starmers talsperson til nyhetsbyrået Reuters. Prisen for flyene av typen Eurofighter Typhoon tilsvarer over hundre milliarder kroner.

Den britiske statsministeren var mandag i Tyrkia, der han hadde møte med landets president Recep Tayyip Erdogan om flykjøpet.

Eurofighter-kampflyene produseres av et konsortium der Storbritannia, Tyskland, Italia og Spania samarbeider. Det ledes av britiske BAE Systems.

Starmer mener den nye avtalen er en seier for britisk forsvarsindustri og Natos sikkerhet. Tyskland var tidligere imot salg av Eurofighter-fly til Tyrkia, men har revurdert sitt syn.