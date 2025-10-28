Elon Musk: Lanserer konkurrent til Wikipedia

Musk-selskapet xAI lanserte Grokipedia mandag i versjon 0.1. Navnet er basert på den store språkmodellen (LLM) Grok, som er tilgjengelig for brukere på X, tidligere Twitter.

Med om lag 885.000 artikler er det fortsatt langt opp til engelskspråklige Wikipedias 7 millioner, men Musk hevder siden allerede er bedre enn Wikipedia

Musk har stadig vekk kritisert Wikipedia, som han i 2024 hevdet var «kontrollert av ytre venstre-aktivister». Han har bedt folk slutte å donere til plattformen.

Innholdet på Grokipedia skal genereres av Grok og annen kunstig intelligens.