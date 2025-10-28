– Norge er avgjørende for EUs sikkerhet

– Det er et avgjørende bidrag å ha Norge og Island ved vår side. Hvis vi tenker på europeisk sikkerhet, må vi tenke kontinentalt. Vi vet av erfaring at begge landene må bringe mye til bordet, sa von der Leyen på en pressekonferanse med de nordiske landene tirsdag.

Hun fikk spørsmål om det er noen utfordringer knyttet til at Norge og Island ikke er med i EU.

Hun viste også til at begge landene er med i Nato, som EU samarbeider tett med, og at det er tett samarbeid på flere vis.

– Vi har undertegnet partnerskapsavtaler om sikkerhet og forsvar med Norge og har gode samtaler med Island om dette, sa hun.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) skrøt også av samarbeidet mellom EU og Norge.

– Ursula von der Leyen har vært oppmerksom mot Norge som partner, sa han.

