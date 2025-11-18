De norske fotballspillerne på herrelandslaget, som vant kvalifiseringen for fotball-VM i USA, Canada og Mexico neste år, hadde bare ett ord for å beskrive Norges innsats: Fantastisk.

Så fantastisk at NRK brukte både NRK 1 og NRK 2 for samtidig å sende bilder fra Rådhusplassen hvor 50.000 8-åringer ventet en time for å se heltene. Helt fantastisk.

Norge er (nesten) verdensmester. Fantastisk.

6.000 nordmenn, inkludert finanstoppene Kjell Inge Røkke, Tor Olav Trøim, Arne Fredly og Øystein Stray Spetalen, dro til San Siro i Italia for å se det norske laget banke skiten ut av Italia. Fantastisk.

VM er først i juni og juli neste år, men Norge vinner. Norge har verdens beste fotballspiller i Erling Braut Haaland. For noen uker siden spilte Norge treningskamp mot New Zealand, og Braut Haaland misset to straffespark. Fantastisk. Hva var oddsen for det? Under 1 prosent.

Fantastisk.

Fotballandslagets trener, Ståle Solbakken, fikk en bonus på 5 millioner kroner.

Solbakken er cool. Liker ikke dumme spørsmål. Fantastisk.

Hans kontrakt med Norges Fotballforbund går ut etter VM, og vil han fornye? Haha, det svarer han ikke på.

Norge kan jo bli både nummer én og sist. Brekker Erling Braut Haaland bena i første kamp blir vi sist. Og Martin Ødegaard er stadig skadet. Blir han frisk til VM starter? Kanskje. Helt fantastisk.

Vi har jo flere. For eksempel driblekongen Antonio Nusa. Da han utlignet for Norge måtte Gianluca Donnarumma bare oppgitt slå ut med armene. Helt fantastisk.

Ordfører i Oslo, Anne Lindboe (H), måtte også lære et nytt ord. Fantastisk. Da hun ønsket alle spillerne velkommen til Rådhuset.

Norge er tilbake etter 28 år med tørke. Det er fotballhistorie. Fantastisk.

NRKs unge medarbeider som intervjuet spillerne på Rådhusets balustrade, hadde bare ett spørsmål til alle sammen. Hva føler du når du står her nå? Svar: Fantastisk.

Hans kollega, som kommenterte århundrets begivenhet fra NRKs bakrom på Marienlyst, strålte som en sol og hadde verdens største glis. Norge vant kvalifiseringen. Fantastisk.

Helt på slutten av Dagsrevyen ble det plass til et par ord om Trump, Gaza og Ukraina.

I den norske garderoben i San Siro hoppet og spratt kronprins Haakon Magnus og prins Sverre Magnus med dress og slips for å hylle seierherrene.

Fantastico.