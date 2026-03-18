Krever over 1 million i erstatning fra Høiby

Heidi Reisvang er bistandsadvokat for Nora Haukland og to av kvinnene Høiby er tiltalt for å ha voldtatt. Hun mener 29-åringen skal betale erstatning til samtlige av klientene.

Retten fikk presentert et samlet krav på i overkant av 1 million kroner i erstatning og oppreisning for de tre kvinnene onsdag ettermiddag.

Reisvang innledet sin prosedyre med å påpeke at beviskravet er langt lavere når det gjelder erstatning. Her holder det med sannsynlighetsovervekt for at tiltalte har gjort det vedkommende er anklaget for.

Senere onsdag skal tre andre bistandsadvokater legge fram sine krav i retten. Erstatningskravet mot Høiby blir dermed trolig langt høyere enn 1 million kroner.

– Bør betale selv ved frifinnelse

– Retten kan dømme Høiby til å betale erstatning til de fornærmede i denne saken, selv om han blir frifunnet for straffekravene, sa Reisvang.

I tillegg til oppreisningserstatning for alle tre la Reisvang også ned krav om erstatning for inntektstap for de to som skal ha blitt voldtatt: Skaugum-kvinnen og kvinnen fra hotellet.

For de to kvinnene som skal ha blitt voldtatt, kreves det en oppreisningserstatning på 260.000 kroner hver. For Haukland, som skal ha blitt utsatt for vold i nære relasjoner, la Reisvang ned et krav om 200.000 kroner i erstatning.

I tillegg bør Høiby betale om lag 300.000 kroner i erstatning for tapt arbeidsfortjeneste til to av kvinnene, ifølge bistandsadvokaten.

Seksuell modus

Reisvang la særlig vekt på at de fornærmede kvinnenes forklaringer samsvarer med hva Høiby skal ha utsatt dem for.

– Dette underbygger en modus og en seksualitet som jeg mener må få betydning for spørsmålet om det kan idømmes erstatning.

Bistandsadvokaten mener også at den omfattende medieomtalen og belastningen må spille inn på erstatningen.

Høiby er tiltalt for blant annet fire voldtekter mot fire kvinner og mishandling i nære relasjoner mot tidligere samboer Nora Haukland. Han nekter straffskyld for dette, men erkjenner andre lovbrudd i tiltalen.

Aktoratet la tidligere onsdag ned påstand om sju år og sju måneders fengsel for Høiby.