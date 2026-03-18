To uker inn i operasjonen Epic Fury har mange konkludert med at Donald Trump og hans allierte Benjamin Netanyahu har snublet inn i en krig uten en plan.

Men denne konklusjonen er feil, mener Muhanad Seloom, kommentator i det Qatar-baserte mediehuset Al-Jazeera.

Han er førsteamanuensis i internasjonal politikk ved Doha Institute for Graduate Studies. Han er i tillegg tilknyttet Universitetet i Exeter, har jobbet for USAs utenriksdepartement, og har rådgitt forsvars- og etterretningsorganer.

Seloom mener kritikerne måler feil ting.

SER LYSNING FOR USA OG ISRAEl: Muhanad Seloom. Foto: Doha Institute for Graduate Studies

«Bildet viser ikke amerikansk fiasko når man ser på hva som faktisk har skjedd med Irans viktigste maktinstrumenter, som ballistisk missilarsenal, kjernekraftinfrastruktur, luftforsvar, marine og kommandostruktur for utenlandske militser».

Seloom mener verden er vitne til systematisk nedbygging av en trussel som tidligere presidenter lot vokse frem i over 40 år.

Han viser til at Irans ballistiske missiloppskytninger har falt med mer enn 90 prosent, fra 350 oppskytinger den 28. februar til rundt 25 den 14. mars. Samme mønster gjelder droneoppskytninger: Fra over 800 på dag 1 til omtrent 75 på dag 15.

Seloom viser til at kritikken mot den amerikansk-israelske kampanjen fokuserer på kostnadene, mens status quo ble behandlet som om det var kostnadsfritt.

«Kritikernes implisitte alternativ er hva som skapte krisen i utgangspunktet. Hvert år med strategisk tålmodighet medførte nye sentrifuger og kilo med anriket uran», hevder Seloom.